Туск назвал дату саммита Украина-ЕС

Президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что юбилейный 20-й Саммит Украина - Европейский Союз пройдет в Брюсселе 9 июля.

"С президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту Украина-ЕС 9 июля", - написал Туск в своем Twitter.

With President @poroshenko preparing for our next EU-Ukraine Summit on 9 July. pic.twitter.com/cz2qhgoOdw — Donald Tusk (@eucopresident) 9 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. В ходе встречи политики обсудили продолжение и возможное усиление санкционного режима против России. Порошенко также проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Кроме того, лидеры обсудили ход реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС.