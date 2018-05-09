Порошенко обсудил с Туском возможное усиление санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском продолжение и возможное усиление санкционного режима против России.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи в Германии в среду, 9 мая.

Порошенко также проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Кроме того, лидеры обсудили ход реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС.

Порошенко и Туск договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина - Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.