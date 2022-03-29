Трюдо встретился с украинскй общиной Монреаля

29 марта, 06:44
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Трюдо встретился с украинцами (Фото:twitter.com/JustinTrudeau)

Трюдо встретился с украинцами (Фото:twitter.com/JustinTrudeau)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с украинским обществом города Монреаль. Встреча прошла в помещении одной из украинских церквей.

Об этом Трюдо написал в своем Twitter.

«Поддержка Канадой Украины не ослабла, и канадцы – как те, которых я встретил в Монреале, и которые были заняты подготовкой пакетов для украинских переселенцев, – делают все возможное для помощи. Спасибо за то, что вы проявили инициативу в это критическое время», – отметил Трюдо.

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Как сообщалось, с 17 марта в Канаде действует упрощенная программа временного пребывания в стране для украинских беженцев.

Это решение свидетельствует о полной поддержке Канады украинского народа в связи с кровавой войной РФ на территории Украины.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Канада Джастин Трюдо Монреаль Украина-Канада Война России против Украины

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