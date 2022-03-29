Трюдо встретился с украинскй общиной Монреаля 29 марта, 06:44 Цей матеріал також доступний українською Трюдо встретился с украинцами (Фото:twitter.com/JustinTrudeau)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с украинским обществом города Монреаль. Встреча прошла в помещении одной из украинских церквей.

Об этом Трюдо написал в своем Twitter.

«Поддержка Канадой Украины не ослабла, и канадцы – как те, которых я встретил в Монреале, и которые были заняты подготовкой пакетов для украинских переселенцев, – делают все возможное для помощи. Спасибо за то, что вы проявили инициативу в это критическое время», – отметил Трюдо.

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Le Canada continue d’offrir un soutien indéfectible à l’Ukraine, et les Canadiens, comme ceux que j’ai rencontrés cet après-midi à Montréal, qui s’affairaient à préparer des colis pour les Ukrainiens déplacés, ne ménagent aucun effort pour aider. Merci de répondre à l’appel. pic.twitter.com/k4yDIBYOjO — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 27, 2022

Как сообщалось, с 17 марта в Канаде действует упрощенная программа временного пребывания в стране для украинских беженцев.

Это решение свидетельствует о полной поддержке Канады украинского народа в связи с кровавой войной РФ на территории Украины.