Трюдо встретился с украинскй общиной Монреаля
Трюдо встретился с украинцами (Фото:twitter.com/JustinTrudeau)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с украинским обществом города Монреаль. Встреча прошла в помещении одной из украинских церквей.
Об этом Трюдо написал в своем Twitter.
«Поддержка Канадой Украины не ослабла, и канадцы – как те, которых я встретил в Монреале, и которые были заняты подготовкой пакетов для украинских переселенцев, – делают все возможное для помощи. Спасибо за то, что вы проявили инициативу в это критическое время», – отметил Трюдо.
Как сообщалось, с 17 марта в Канаде действует упрощенная программа временного пребывания в стране для украинских беженцев.
Это решение свидетельствует о полной поддержке Канады украинского народа в связи с кровавой войной РФ на территории Украины.