Молдова снизила тариф на транзит газа в Украину на 50%

Молдова приняла решение о скидке в 50 процентов на транзит газа в Украину из Греции на полгода (Фото: Укртрансгаз)

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) провело 24 октября открытое заседание Совета директоров, в ходе которого приняло решение о применении 50% снижения тарифов на транспортировку газа в Украину.

Об этом сообщается в коммюнике на сайте ANRE.

В нем говорится о том, что были приняты изменения в Решение № 272/2025 по оптимизации продукта мощности Маршрут 1 на Трансбалканском трубопроводе после совместной инициативы, поданной операторами систем транспортировки природного газа из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Отмечается, что эта инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину.

«Одобренные изменения предусматривают продление срока применения продукта Маршрут 1 на 6 месяцев (ноябрь 2025 — апрель 2026), применение 50% снижения тарифов на транспортировку для SRL Vestmoldtransgaz в точках соединения Каушень и Гребеники, а также распространение применения продукта мощности на все соответствующие точки соединения вдоль маршрута. Применение 50% снижения тарифов на транспортировку также предусмотрено румынским оператором транспортной системы SA Transgaz», — объяснили в ANRE.

Там также заявили, что этим решением Молдова укрепляет свою роль регионального транзитного коридора, способствуя транспортировке природного газа из Греции в Украину и диверсификации маршрутов и источников поставок.

«В долгосрочной перспективе ожидается, что объемы транспортировки возрастут, и, как следствие, связанные с этим тарифы снизятся для пользователей транспортной системы, эксплуатируемой SRL Vestmoldtransgaz», — говорится также в тексте коммюнике.