Свириденко: Кабмин выделил 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн на закупку газа для нужд отопительного сезона, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в четверг, 23 октября.

Отмечается, что это решение является частью мер подготовки к зиме в условиях постоянных обстрелов.

«Больше газа необходимо для стабильного прохождения отопительного периода, поскольку массированные удары России по газовой инфраструктуре временно привели к потере собственной добычи», — заявила она.

Закупка дополнительного энергоресурса будет способствовать обеспечению надежности поставок газа и тепла в украинские дома во время энергетического террора со стороны России, добавила Свириденко.

«Правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине», — написала премьер.

19 октября президент Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет договоренности по газоснабжению на $2 млрд в случае сложной ситуации, часть траншей уже найдена.

Зеленский пояснил, что Норвегия выделила грантом по $100 млн и также выделит еще один январский транш. Также соответствующие гранты имеют еще несколько стран, и есть договоренность с украинскими банками.

В октябре группа Нафтогаз привлекла кредит в сумме 3 млрд грн от Ощадбанка. Эти средства будут направлены на закупку импортного природного газа.