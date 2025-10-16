Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление на фронте , в частности этот вопрос он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи 17 октября.

Что мог иметь в виду американский президент, в эфире Radio NV прокомментировал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«Мы, кажется, неоднократно уже говорили, что, в принципе, очень неблагодарное дело комментировать заявления Дональда Трампа. 47-й президент США умудряется по 47 раз в сутки менять свою риторику. <...> Мне кажется, что новое украинское наступление — это нечто, что существует только в голове у Дональда Трампа, а не в голове у нашего главнокомандующего, не в голове у нашего Генштаба, и тем более не, скажем, на реальном поле боя», — прокомментировал Дикий.