Нарушили возможность взлета. В Израиле заявили об атаке на шесть военных иранских аэродромов и уничтожении самолетов

Дым после израильской атаки на на Тегеран, Иран, 16 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести военным аэродромам в западной, центральной и восточной частях Ирана, говорится в сообщении ЦАХАЛ в понедельник, 23 июня.

В результате ударов, по данным ЦАХАЛ, были уничтожены самолеты F-14, F-5 и AH-1, взлетно-посадочные полосы, подземные ангары и самолеты-заправщики.

Таким образом Израиль нарушил возможности взлета с этих аэропортов, а также способность иранских военных управлять своими военно-воздушными силами с них, сказано в сообщении.

Также министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о беспрецедентных ударах по Тегерану, включая штаб-квартиру Басидж, тюрьму Эвин для политических заключенных и противников режима и прочие цели, пишет The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин также сообщил об ударах по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. ЦАХАЛ считает, что в результате атак погибло много солдат КСИР.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана продолжается с 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые исчислялись сотнями ракет и БпЛА.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих объектов.