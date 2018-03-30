Трамп заявил Путину о победе США в случае начала гонки вооружений - СМИ

США выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут, заявил Трамп Путину

Президент США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что в случае начала гонки вооружений между странами победит США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Два чиновника рассказали, что во время телефонного разговора 20 марта Трамп заявил Путину: "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю".

Еще один собеседник телеканала отметил, что представленные Путиным в ходе послания Федеральному собранию новые системы российского вооружения очень задели американского президента.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.