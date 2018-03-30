СМИ: Трамп и его советники расходятся во мнениях на отношения с Россией

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Трамп и его советники расходятся во мнениях по поводу отношений с Россией

Трамп и его советники расходятся во мнениях по поводу отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп продолжает надеяться на улучшение отношений с Россией вопреки мнению своих советников, которые полагаются на позицию силы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

В то же время, по информации телеканала, советникам по национальной безопасности удалось убедить Трампа в том, что для улучшения отношений с РФ необходимо продемонстрировать агрессивный подход, поскольку российский президент Владимир Путин реагирует только на силу.

"Он (Дональд Трамп) упорствует. Он считает, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу США, и он действительно полагает, что сможет достичь этого", - рассказал один из источников телеканала.

Телеканал отмечает, что советникам по национальной безопасности потребовались месяцы для того, чтобы убедить его подписать план поставок новых вооружений Украине.

Когда им удалось этого добиться, Трамп заявил своим помощникам, что не хочет, чтобы "это решение публично пропагандировалось".

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