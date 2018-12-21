Трамп высоко оценил свой вклад в разгром ИГИЛ Сегодня, 19:38 41 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что под его руководством американские войска нанесли больше ущерба террористам Исламского государства, чем во время предыдущих администраций.

"Я нанес больше ущерба ИГИЛ, чем все недавние президенты", - заявил он в Twitter.

Глава Белого дома подчеркнул, что его вклад в разгром ИГИЛ "даже близко" не сравнить с вкладом предыдущих президентов США.

I’ve done more damage to ISIS than all recent presidents....not even close! 21 грудня 2018 р.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Трамп записал видеообращение в связи с решением о выводе военных США из Сирии

В 2014 году лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

По состоянию на 2018 год, боевики ИГИЛ, которые правили халифатом размером примерно с Британию, теперь контролируют менее трех процентов территории Сирии. Иракская армия заявила, что полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.