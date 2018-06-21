Трамп прокомментировал информацию о встрече с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в июле

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле.

"Мы рассматриваем эту возможность", - заявил Трамп на встрече с губернаторами в Белом доме, передает Bloomberg.

По словам двух источников, знакомых с обсуждением вопроса, встреча с Путиным планируется во время визита Трампа в Европу.

На данный момент рассматривается два варианта встречи - либо перед саммитом НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля, сказал один из источников.

Собеседник CNN в дипломатических кругах уточнил, что администрация Трампа предложила провести встречу в Вашингтоне, но Москва настаивает на нейтральной территории. Чиновник добавил, что Вена рассматривается в качестве места проведения встречи Трампа и Путина.

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Напомним, что в конце июня в Москву едет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, что обсудить возможную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.