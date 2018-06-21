Трамп заявил, что хочет "поладить" с Россией. Что подразумевает президент США

Своими высказываниями Трамп пытается показать, что умеет договариваться и с Ким Чен Ыном, и с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация готова к примирению с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Заявление президента США

"Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но Россия смотрит и говорит: "Эй, лучше бы она (Хиллари Клинтон) выиграла". Все, что мы сделали, много всего, в том числе санкции... Они смотрят в прошлое и думают: "Лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла, было бы лучше для нас", - сказал Трамп.

Это не первое такое высказывание Трампа. Он пытается показать, что может договориться и с Ким Чен Ыном, и с Путиным. Доказательством этого является то, что он летал на встречу с лидером КНДР.

Дональд Трамп и Владимир Путин лично встречались дважды

А также то, что надо вернуть Россию к G8. Такое мнение высказал директор Центра общественно-информационных технологий Валерий Дымов.

Он добавил, что Путин сформировал повестку дня, чтобы получить выгодные для себя договоренности по Сирии, Ирану, Украине. Он бомбардировал с Башаром Асадом сирийское Алеппо, и теперь в Европе большие потоки беженцев. Путин в обмен на уступки будет требовать, чтобы Украина находилась в его сфере влияния.

"На Корейском полуострове Трамп продемонстрировал, что он не будет говорить о климатическом соглашении, из которого вышли США, о соглашении с Ираном, а полетел договариваться, показывая, что он умеет действовать. Забыли, как Ким Чен Ын расстреливал своего дядю, как убивали его родного брата в Малайзии, то есть права человека и ценности отходят на второй план. Обратите внимание, что рейтинг Трампа вырос в его стране до самых высоких показателей после его инаугурации", - отметил Дымов.

Что обязательно обсуждят главы США и России

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в австрийской столице Вене. Вероятно, это будет в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

На встрече Трампа и Путина, если она состоится, будет обсуждаться КНДР, Сирия, и, конечно, Украина. Если будет определенный компромисс, возможны уступки России, в частности, обмена заложниками и освобождение политзаключенных.

США интересует значение активности России в сирийском вопросе и жирная точка в отношении КНДР

Поэтому сейчас Кремль занял выжидательную позицию, рассказал политический эксперт Василий Мокан. Вместе с тем он заявил, что несмотря на определенную симпатию Трампа к Путину, что прослеживается в его высказываниях, о смягчении санкций речи не идет.

"США интересует значение активности России в сирийском вопросе, решение и окончательная точка в вопросе КНДР. Что касается Украины, пройдут торги. Не сможет Трамп в одностороннем порядке вопреки позиции Конгресса отдать Украину в обмен на другие вопросы", - сказал политический эксперт.

Дональд Трамп и Владимир Путин лично встречались дважды - в июле прошлого года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров. После победы Путина на президентских выборах в марте этого года Трамп звонил ему с поздравлениями, чем вызвал критику со стороны своих оппонентов в Вашингтоне.