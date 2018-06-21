Советник Трампа отправится в Москву для подготовки встречи с Путиным - Белый дом

Джон Болтон (на заднем плане) едет в РФ для подготовки встречи Трампа с Путиным

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву, что обсудить возможную встречу Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис уточнил, что Болтон планирует приехать в Россию в конце июня после переговоров с союзниками в Лондоне и Риме.

"25-27 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, и отправится в Москву, чтобы обсудить возможную встречу между Трампом и Путиным", - написал он в Twitter.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 июня 2018 г.

Встреча американского и российского президентов может состояться раньше саммита НАТО (11-12 июля) и официального визита Трампа в Великобританию (13 июля).

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Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен приехать в РФ. Он отказался назвать причину визита.

По данным СМИ, сейчас обсуждается возможность проведения встречи Трампа и Путина в австрийской столице Вене. Она может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.