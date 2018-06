Советник Трампа отправится в Москву для подготовки встречи с Путиным - Белый дом

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву, что обсудить возможную встречу Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис уточнил, что Болтон планирует приехать в Россию в конце июня после переговоров с союзниками в Лондоне и Риме.

"25-27 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, и отправится в Москву, чтобы обсудить возможную встречу между Трампом и Путиным", - написал он в Twitter.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin.