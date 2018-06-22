Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкции против Северной Кореи.
Соответствующее заявление распространил Белый Дом 22 июня.
"Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США ", - говорится в документе, подписанном Трампом.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
22 июня Дональд Трамп заявил, что в КНДР уже начались мероприятия по сворачиванию ядерной программы.
Госсекретарь США Майк Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре.
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