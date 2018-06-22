Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкции против Северной Кореи.

Соответствующее заявление распространил Белый Дом 22 июня.

"Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США ", - говорится в документе, подписанном Трампом.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

22 июня Дональд Трамп заявил, что в КНДР уже начались мероприятия по сворачиванию ядерной программы.

Госсекретарь США Майк Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре.