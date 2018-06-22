Трамп: КНДР уже приступила к сворачиванию ядерной программы

Трамп утверждает, что Северная Корея уже приступила к денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что в КНДР уже начались мероприятия по сворачиванию ядерной программы.

По словам Трампа, северокорейские власти уничтожают "четыре испытательных полигона", включая полигон для тестирования ракетных двигателей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это великая вещь - будет полная денуклеаризация, которая уже началась", - отметил американский президент.

В то же время накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что на данном этапе ему неизвестно о мероприятиях по денуклеаризации в КНДР, и что к настоящему моменту переговоры между сторонами по этому вопросу еще не стартовали.

Кроме того, сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса, который специализируется на Северной Корее, сообщал в конце прошлой недели, что признаков демонтажа каких-либо ракетных полигонов в КНДР пока нет.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".