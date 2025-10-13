В Тель-Авиве собрались люди в ожидании освобождения заложников (Фото: REUTERS/Shir Torem)

В понедельник, 13 октября, в столице Израиля Тель-Авиве собрались сотни людей, которые ожидают освобождение заложников в рамках окончания войны с ХАМАС .

Об этом сообщает BBC.

Люди собираются на площади Заложников. Израильские СМИ сообщают, что освобождение заложников ожидается в течение следующих получаса.

NV публикует фото, как сейчас выглядит площадь Заложников.

Фото: REUTERS/Shir Torem

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходили при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончится процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он сказал после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к «желтой линии», начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также должны быть освобождены примерно 1700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передача заложников будет происходить без публичных церемоний.