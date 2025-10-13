Договоренности о завершении войны. ХАМАС освободил первых семерых из последних 20 израильских заложников

Люди ждут возвращения израильских заложников в Тель-Авиве, Израиль, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

ХАМАС передал Красному Кресту первую группу из семи израильских заложников в рамках освобождения 20 пленных в понедельник, 13 октября, пишет The Times of Israel.

По данным издания, в первую группу вошли:

братья-близнецы Гали и Зив Берман — 28-летние парни были похищены из кибуца Кфар-Аза;

Матан Ангрест — 22-летний солдат израильской армии, которого похитили с военной базы Нахаль-Оз;

Алон Охель — 24-летний мужчина был похищен с фестиваля Nova;

Омри Миран — 48-летнего мужчину забрали из его дома в кибуце Нахаль-Оз на глазах у жены и двух дочерей;

Эйтан Абрахам Мор — был захвачен на фестивале Nova;

Гай Гильбоа-Далал — 24-летнего мужчину захватили в заложники на фестивале Nova.

Фото: The Times of Israel

Красный Крест подтвердил, что начал операцию для освобождения заложников в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Десятитысячная толпа в Тель-Авиве приветствовала освобождение первых израильтян громкими аплодисментами, пением и объятиями, пишет The Times of Israel.

Ожидается, что вторую группу передадут Красному Кресту на юге Газы в 10:00.

Ранее сообщалось, что ХАМАС 13 октября освободит 20 живых заложников в обмен на палестинских заключенных, был опубликован список имен, который совпадает с израильским. Начало обмена было запланировано на 08:00 по местному времени (совпадает с киевским).

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.