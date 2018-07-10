11 июля 2018, среда

Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО

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Дональд Трамп приехал на саммит вместе с первой леди США Меланией
кадр из видео

Дональд Трамп приехал на саммит вместе с первой леди США Меланией

Во вторник, 10 июля, президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в саммите стран, входящих в НАТО.

После Бельгии Трамп посетит Великобританию, а затем проведет в Хельсинки переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Интерфакс-Украина.

Накануне европейского турне президент США отметил, что переговоры с Путиным, возможно, будут самыми простыми.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", - заявил Трамп.

Перед вылетом из США Трамп раскритиковал страны НАТО за недостаточное финансировани Альянса.

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