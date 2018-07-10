10 июля 2018, вторник

Трамп раскритиковал страны НАТО

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Трамп вновь напомнил о проблемах с финансированием НАТО

Трамп вновь напомнил о проблемах с финансированием НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за недостаточное финансировани Альянса.

Трамп отметил, что США вносят в НАТО сумму равную 4% ВВП, в то время как Германия вносит только 1% ВВП.

"Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это несправедливо, и это неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свои взносы, с тех пор как я приступил к работе, они должны делать гораздо больше", - написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.

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