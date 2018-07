Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за недостаточное финансировани Альянса.

Трамп отметил, что США вносят в НАТО сумму равную 4% ВВП, в то время как Германия вносит только 1% ВВП.

"Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это несправедливо, и это неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свои взносы, с тех пор как я приступил к работе, они должны делать гораздо больше", - написал Трамп у себя в Twitter.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......