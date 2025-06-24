Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО

24 июня, 22:14
Дональд Трамп прибыл в Гаагу (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Дональд Трамп прибыл в Гаагу (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО, который проходит в Гааге (Нидерланды). Он встретится с 32 лидерами Альянса и посетит ужин, организованный нидерландским королем.

Трамп уже принял участие в совместном фото, пишет С-Span.

Как сообщает BBC, на борту Air Force One Трамп пообщался с членами пресс-пула — журналистами, которые путешествуют с президентом — и поблагодарил Израиль за то, что он отказался от дальнейших ударов по Ирану.

Он также сообщил, что ожидает разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита.

Это первый саммит НАТО для президента США с 2019 года.

https://twitter.com/RapidResponse47/status/1937570335701782535

Изначально предполагалось, что Трамп остановится в роскошном отеле в городке Нордвейк на побережье Северного моря, однако планы изменились, пишет АР.

«Президент Трамп принял приглашение короля Виллема-Александра провести ночь в отеле Huis ten Bosch в Гааге», — сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности.

По его словам, это станет историческим событием, ведь американский президент впервые будет ночевать в королевской резиденции.

Ранее Трамп не исключил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

«Я скажу ему: „Как дела?“ Он оказался в сложной ситуации, ему никогда не следовало туда попадать», — добавил Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.

«Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Зеленский Саммит НАТО в Гааге НАТО Дональд Трамп США Нидерланды

