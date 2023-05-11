«Нет боеприпасов для себя». Трамп считает, что США отправляют Украине слишком много оружия 11 мая, 09:26 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос предоставления военной помощи Украине, заявил, что он не будет обязываться оказывать помощь стране, если выиграет выборы.

Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление военной помощи Украине, Трамп заявил, что не будет обязываться оказывать помощь стране, если выиграет выборы.

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По его словам, США «раздают так много оборудования», что у них «сейчас нет боеприпасов для себя».

"У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем", - считает он.

Трамп также заявил, что хочет, чтобы Европа выделила больше денег.

Он заявил, что США «пока что» предоставили Украине 171 миллиард долларов, в то время как Европейский Союз в совокупности предоставил помощь в размере 20 миллиардов долларов.

Телеканал CNN сообщил, что оба утверждения Трампа – ложны. С начала полномасштабной войны РФ против Украины США предоставили Украине 36,9 млрд долларов военной помощи. И хотя некоторые запасы оружия в США и Европе исчерпаны, утверждение о том, что у США нет боеприпасов, ошибочно.



Ранее Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Также он не сказал, кто должен победить в войне.