«Займет 24 часа». Трамп заявил, что «закончит» войну РФ против Украины «за один день», если будет переизбран 4 мая, 07:49 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания в Белый дом он якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, прекращение конфликта «займет 24 часа».

«Я добьюсь его прекращения. Это будет легко», — сказал он.

Трамп назвал войну «катастрофой», которая «должна быть остановлена».

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По мнению экс-президента «эта сделка будет легкой и во многом это связано с деньгами».

Трамп заявил, что Путин якобы «никогда бы не вошел в Украину», если бы не «некомпетентность» администрации Джо Байдена.



«Путин не собирался туда входить, об этом никогда не говорилось, и я знал его очень хорошо», — сказал он.

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