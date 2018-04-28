Трамп обсудил место и время встречи с Ким Чен Ыном

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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

В субботу, 28 апреля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином насчет саммита с КНДР. Об этом Трамп написал в Twitter.

Президент США сообщил, что во время "долгого и продуктивного" разговора обсудил с Муном место и время проведения встречи с руководством Северной Кореи.

Трамп также отметил, что обсудил будущие переговоры между США и КНДР с премьер-министром Японии Синдз Абэ.

Предварительно переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом запланированы на конец мая – начало июня. Северокорейское телевидение сообщало, что для проведения саммита рассматриваются Хабаровск, Владивосток и Сингапур. Американские СМИ называли Сингапур и Монголию.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

Американский сенатор заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за позицию, которая помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров. В прошлом году во время обострения отношений между США и КНДР Трамп называл Ким Чен Ына суицидальным ракетчиком и психом.

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