Трамп обсудил место и время встречи с Ким Чен Ыном

В субботу, 28 апреля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином насчет саммита с КНДР. Об этом Трамп написал в Twitter.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

Президент США сообщил, что во время "долгого и продуктивного" разговора обсудил с Муном место и время проведения встречи с руководством Северной Кореи.

Трамп также отметил, что обсудил будущие переговоры между США и КНДР с премьер-министром Японии Синдз Абэ.

Предварительно переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом запланированы на конец мая – начало июня. Северокорейское телевидение сообщало, что для проведения саммита рассматриваются Хабаровск, Владивосток и Сингапур. Американские СМИ называли Сингапур и Монголию.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

Американский сенатор заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за позицию, которая помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров. В прошлом году во время обострения отношений между США и КНДР Трамп называл Ким Чен Ына суицидальным ракетчиком и психом.