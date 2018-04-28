Сенатор предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира за влияние на КНДР

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира, передает Fox News.

"Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на перемены. Мы еще не достигли их, но если они произойдут, то президент достоин Нобелевской премии мира", - сказал Грэм.

Он добавил, что именно агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.

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Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

Трамп приветствовал переговоры лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ина и КНДР Ким Чен Ына, после которых стороны анонсировали на конец 2018 года подписание мирного договора и официальное завершения Корейской войны.

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