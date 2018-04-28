Сенатор предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира за влияние на КНДР

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира, передает Fox News.

"Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на перемены. Мы еще не достигли их, но если они произойдут, то президент достоин Нобелевской премии мира", - сказал Грэм.

Он добавил, что именно агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.

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Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

Трамп приветствовал переговоры лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ина и КНДР Ким Чен Ына, после которых стороны анонсировали на конец 2018 года подписание мирного договора и официальное завершения Корейской войны.