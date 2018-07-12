12 июля 2018, четверг

Трамп обнародовал письмо от Ким Чен Ына

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, которое ему прислал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после исторического саммита в Сингапуре.

В своем письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын назвал июньский саммит началом "значимого путешествия" и высоко оценил усилия Вашингтона, предпринятые для улучшения отношений между двумя странами.

Кроме того, лидер КНДР отметил, что "сильная воля, искренние усилия и уникальный подход" в выстраивании нового будущего в отношениях США и КНДР принесут свои плоды.

Смотрите также

Ким Чен Ын заявил, что исторический прогресс между США и КНДР поможет организовать новый двусторонний саммит.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове