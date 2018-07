Трамп обнародовал письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, которое ему прислал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после исторического саммита в Сингапуре.

В своем письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын назвал июньский саммит началом "значимого путешествия" и высоко оценил усилия Вашингтона, предпринятые для улучшения отношений между двумя странами.

Кроме того, лидер КНДР отметил, что "сильная воля, искренние усилия и уникальный подход" в выстраивании нового будущего в отношениях США и КНДР принесут свои плоды.

Ким Чен Ын заявил, что исторический прогресс между США и КНДР поможет организовать новый двусторонний саммит.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt