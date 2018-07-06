Трамп и Ким Чен Ын могут провести вторую встречу в Швейцарии - СМИ

Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии

Северная Корея подыскивает место в Швейцарии для возможной второй встречи между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Japan Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, КНДР направила своих дипломатов в Берн, Давос и Женеву, чтобы получить информацию о конференц-залах и гостиницах, где можно было бы провести двусторонний саммит, а также переговоры с участием Китая и Южной Кореи.

Издание напоминает, что Женева рассматривалась в качестве места встречи для первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Берне Ким Чен Ын учился в школе, а в Давосе ежегодно проводится Всемирный экономический форум. Ким Чен Ын может рассматривать возможность приурочить переговоры с США к следующему форуму, который пройдет в январе.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".