Трамп исключил блокирование Ираном Ормузского пролива Сегодня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о недопустимости блокирования Ормузского пролива — стратегического морского коридора на Ближнем Востоке.

В интервью Fox News он заявил, Ормузский пролив не будет закрыт, по крайней мере, надолго.

«Они не собираются его закрывать. Если его закроют, то это не будет продолжаться долго. И они это знают», — сказал Трамп, передает The New York Times.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.