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Трамп снова встретился с Ким Чен Ыном

Сегодня, 10:36
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REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Об этом сообщает DW.

Главы двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга. Кроме того, Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи.

О возможности новой встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп сообщил только накануне в ходе саммита стран «большой двадцатки» в Осаке. Перед встречей он вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином осмотрел наблюдательный пост на северной окраине южнокорейского сектора демилитаризованной зоны. Американские и южнокорейские телеканалы передали кадры, на которых видно, как Трамп и Мун осматривают границу и слушают пояснения военных.

Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке. «Мы с вами до конца», — подчеркнул он.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие часы.

На саммите G20 в Осаке Трамп сообщил, что отправляется в Южную Корею и хочет воспользоваться случаем, чтобы поприветствовать лидера КНДР и пожать ему руку.

Теги:   Саммит Южная Корея КНДР США Ким Чен Ын Дональд Трамп

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