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Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться, чтобы пожать руки и сказать «привет»

Сегодня, 05:05
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REUTERS/Kevin Lamarque

После саммита G20 у Трампа запланирован визит в Южную Корею

Президент США Дональд Трамп предложил главе северокорейского режима Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам Трампа, после ряда важных встреч на саммите G20 в Осаке он отправляется в Южную Корею и хочет воспользоваться случаем, чтобы поприветствовать лидера КНДР и пожать ему руку.

«После некоторых очень важных встреч, в том числе моей встречи с президентом Си, я уеду из Японии в Южную Корею (с президентом Муном). В это время, если председатель Ким из Северной Кореи видит это, я бы встретился с ним в пограничной/демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать Привет (?)!», — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 в Японии Трамп обсудили с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку экономических реформ в Украине, а с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с украинскими моряками, захваченными РФ в международных водах Черного моря.

Теги:   США Северная Корея КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп

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