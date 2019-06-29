Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться, чтобы пожать руки и сказать «привет» Сегодня, 05:05 425 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque После саммита G20 у Трампа запланирован визит в Южную Корею REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп предложил главе северокорейского режима Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам Трампа, после ряда важных встреч на саммите G20 в Осаке он отправляется в Южную Корею и хочет воспользоваться случаем, чтобы поприветствовать лидера КНДР и пожать ему руку.

«После некоторых очень важных встреч, в том числе моей встречи с президентом Си, я уеду из Японии в Южную Корею (с президентом Муном). В это время, если председатель Ким из Северной Кореи видит это, я бы встретился с ним в пограничной/демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать Привет (?)!», — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 в Японии Трамп обсудили с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку экономических реформ в Украине, а с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с украинскими моряками, захваченными РФ в международных водах Черного моря.