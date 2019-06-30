Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие часы Сегодня, 08:09 254 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / KIM HONG-JI REUTERS / KIM HONG-JI

Во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном позже в воскресенье, 30 июня.

Как сообщает CNN, встреча должна состояться в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями.

Сейчас американский президент находится с визитом в Южной Корее.

Во время совместной пресс-конференции с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, Трамп анонсировал встречу с лидером КНДР:

«Мы едем в демилитаризованную зону, где я встречусь с господином Кимом, я с нетерпением жду этого», — сообщил Трамп.

«По каким-то причинам между нами есть определенная химия. Посмотрим, что будет. Мы должны пройти долгий путь … Но я спешу […] Вчера у меня возникла идея просто поздороваться с ним, пожать друг другу руки и быстро поздороваться. Мы последний раз виделись во Вьетнаме», — добавил американский президент.

Он также отметил, что встреча во Вьетнаме «была прекрасной, просто люди не понимают этого».

Напомним, второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.