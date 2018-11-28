28 ноября 2018, среда

Трамп допустил отмену встречи с Путиным на саммите G20

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Трамп собирается детально изучить инцидент в Керченском проливе

Трамп собирается детально изучить инцидент в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно отменит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти во время саммита Большой двадцатки.

Об этом передает The Washington Post.

Президент отметил, что примет окончательное решение после того, как изучит доклад об инциденте в Керченском проливе.

"Это будет определяющим. Может быть, я не будут встречаться. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - заявил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите G20 в Аргентине

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Позже встречу подтвердили и в Белом доме.

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