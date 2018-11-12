12 ноября 2018, понедельник

Песков заявил, что Путин и Трамп договорились встретиться на саммите в Аргентине

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Трамп и Путин

Трамп и Путин "условились увидеться" на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите Большой двадцатки в Аргентине, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Условились увидеться там", - сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря. 

Напомним, Путин предложил организовать встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября. Позже в Кремле сообщили, что встречу отменили из-за "очень насыщенной повестки дня". В итоге Путин и Трамп только поздоровались, пожав друг другу руки.

 

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