Песков заявил, что Путин и Трамп договорились встретиться на саммите в Аргентине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите Большой двадцатки в Аргентине, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Условились увидеться там", - сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.
Напомним, Путин предложил организовать встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября. Позже в Кремле сообщили, что встречу отменили из-за "очень насыщенной повестки дня". В итоге Путин и Трамп только поздоровались, пожав друг другу руки.
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