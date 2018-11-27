27 ноября 2018, вторник

В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Путиным на полях саммита G20

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Дональд Трамп проведет встречу с Путиным

Дональд Трамп проведет встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Аргентины, России, Японии и Германии во время саммита Большой двадцатки (G20) в Аргентине, заявили в Белом доме.

Ожидается, что Трамп также встретится с главой Китая Си Цзиньпином впервые после того, как Вашингтон и Пекин ввели импортные пошлины, передает Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите G20 в Аргентине

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря. 

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