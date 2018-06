Прелюдия к миру. Все подробности встречи Трампа с Ким Чен Ыном

12 июня Сингапур стал центром мировой геополитики: здесь состоялась первая в истории личная встреча действующих лидеров США и Северной Кореи.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на территории отеля Капелла на сингапурском острове Сентоса, где затем провели 40-минутные переговоры тет-а-тет. В целом двусторонний саммит длился около пяти часов, его итогом стало подписание документа о планах денуклеаризации Корейского полуострова.

НВ рассказывает обо всех подробностях знаковой встречи.

Дональд Трамп прибыл в отель Капелла на несколько минут раньше кортежа северокорейского лидера, однако в остальном формальности были организованы таким образом, чтобы представить американскую и северокорейскую стороны равноправными партнерами.

Как сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, это было одним из главных требований КНДР в ходе подготовки саммита. "Они [представители Северной Кореи] хотели гарантий того, что в вопросах церемонии, безопасности и всех прочих мы представим миру картинку, презентующую их [Трампа и Ким Чен Ына] как равных, - рассказал источник СNN. – Северокорейцы очень заботились об этом".

Мир увидел соответствующие кадры. Оба мировых лидера одновременно шагнули навстречу друг другу для совместного рукопожатия на фоне флагов двух стран на ступенях отеля Капелла. Как отметили многие американские СМИ, в этот раз знаменитое рукопожатие-хватка Трампа не отличалось привычной попыткой продемонстрировать превосходство над визави. Ким Чен Ын и Трамп жали руки друг другу 12 секунд.

Перед тем, как удалиться на закрытые переговоры один на один, руководители США и Северной Кореи обменялись несколькими словами перед журналистами. "Убежден, у нас будут потрясающие взаимоотношения", - заявил Трамп. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что "попасть сюда было непросто". "Прошлое сковывало нас по рукам и ногам, а старые предрассудки были препятствиями, но мы преодолели их – и вот мы здесь сегодня", - отметил лидер КНДР.

Личная встреча двух политиков, на которой кроме них присутствовали лишь переводчики, длилась около 40 минут. С нее оба лидера вышли с улыбками и, помахав прессе с галереи второго этажа отеля, отправились на расширенные переговоры делегаций США и КНДР. С американской стороны в них принимали участие госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Северную Корею представляли вице-президент КНДР Ким Йон Чоль, министр иностранных дел Ли Йон Хо, бывший министр иностранных дел Ри Су Йон.

Совместный ланч, последовавший за переговорами, включал в себя закуски (коктейль из креветок, салаты из авокадо и манго с осьминогом, традиционное корейское блюдо "сеон" – огурец на пару) и горячее (телячьи ребрышки с запеченным картофелем и брокколи, свинина с рисом, корейское рыбное блюдо "дэгу джорим" - треска с редькой и овощами). На десерт подавали шоколадные тарталетки, мороженое и другие сладости.

После ланча политики снова вышли к прессе, отметив успешное проведение встречи и анонсировав подписание совместного документа, и совершили небольшую прогулку. В частности, Трамп продемонстрировал Ким Чен Ыну интерьер своего президентского лимузина, припаркованного близ отеля.

Затем состоялась церемония подписания двустороннего документа, детали которого долго оставались неясными: Трамп и Ким Чен Ын не стали раскрывать его содержание, обменявшись лишь взаимными благодарностями за успешную продуктивную встречу. Во время подписания двум лидерам ассистировали Майк Помпео, госсекретарь США, и Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына.

При этом, как подметила репортер Bloomberg News, представитель северокорейских спецслужб в белых перчатках вначале проверил ручку Ким Чен Ына, подготовленную организаторами для подписания договора.

A North Korean security official, in white gloves, examined Kim Jong Un’s pen ahead of this signing. pic.twitter.com/VOSOW2ylHZ