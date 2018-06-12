Прелюдия к миру. Все подробности встречи Трампа с Ким Чен Ыном

12 июня Сингапур стал центром мировой геополитики: здесь состоялась первая в истории личная встреча действующих лидеров США и Северной Кореи.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на территории отеля Капелла на сингапурском острове Сентоса, где затем провели 40-минутные переговоры тет-а-тет. В целом двусторонний саммит длился около пяти часов, его итогом стало подписание документа о планах денуклеаризации Корейского полуострова.

НВ рассказывает обо всех подробностях знаковой встречи.

Как проходил саммит

Дональд Трамп прибыл в отель Капелла на несколько минут раньше кортежа северокорейского лидера, однако в остальном формальности были организованы таким образом, чтобы представить американскую и северокорейскую стороны равноправными партнерами.

Как сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, это было одним из главных требований КНДР в ходе подготовки саммита. "Они [представители Северной Кореи] хотели гарантий того, что в вопросах церемонии, безопасности и всех прочих мы представим миру картинку, презентующую их [Трампа и Ким Чен Ына] как равных, - рассказал источник СNN. – Северокорейцы очень заботились об этом".

Мир увидел соответствующие кадры. Оба мировых лидера одновременно шагнули навстречу друг другу для совместного рукопожатия на фоне флагов двух стран на ступенях отеля Капелла. Как отметили многие американские СМИ, в этот раз знаменитое рукопожатие-хватка Трампа не отличалось привычной попыткой продемонстрировать превосходство над визави. Ким Чен Ын и Трамп жали руки друг другу 12 секунд.

Перед тем, как удалиться на закрытые переговоры один на один, руководители США и Северной Кореи обменялись несколькими словами перед журналистами. "Убежден, у нас будут потрясающие взаимоотношения", - заявил Трамп. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что "попасть сюда было непросто". "Прошлое сковывало нас по рукам и ногам, а старые предрассудки были препятствиями, но мы преодолели их – и вот мы здесь сегодня", - отметил лидер КНДР.

Личная встреча двух политиков, на которой кроме них присутствовали лишь переводчики, длилась около 40 минут. С нее оба лидера вышли с улыбками и, помахав прессе с галереи второго этажа отеля, отправились на расширенные переговоры делегаций США и КНДР. С американской стороны в них принимали участие госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Северную Корею представляли вице-президент КНДР Ким Йон Чоль, министр иностранных дел Ли Йон Хо, бывший министр иностранных дел Ри Су Йон.

Совместный ланч, последовавший за переговорами, включал в себя закуски (коктейль из креветок, салаты из авокадо и манго с осьминогом, традиционное корейское блюдо "сеон" – огурец на пару) и горячее (телячьи ребрышки с запеченным картофелем и брокколи, свинина с рисом, корейское рыбное блюдо "дэгу джорим" - треска с редькой и овощами). На десерт подавали шоколадные тарталетки, мороженое и другие сладости.

После ланча политики снова вышли к прессе, отметив успешное проведение встречи и анонсировав подписание совместного документа, и совершили небольшую прогулку. В частности, Трамп продемонстрировал Ким Чен Ыну интерьер своего президентского лимузина, припаркованного близ отеля.

Затем состоялась церемония подписания двустороннего документа, детали которого долго оставались неясными: Трамп и Ким Чен Ын не стали раскрывать его содержание, обменявшись лишь взаимными благодарностями за успешную продуктивную встречу. Во время подписания двум лидерам ассистировали Майк Помпео, госсекретарь США, и Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына.

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При этом, как подметила репортер Bloomberg News, представитель северокорейских спецслужб в белых перчатках вначале проверил ручку Ким Чен Ына, подготовленную организаторами для подписания договора.

A North Korean security official, in white gloves, examined Kim Jong Un’s pen ahead of this signing. pic.twitter.com/VOSOW2ylHZ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 12 июня 2018 г.

После этого руководители США и КНДР простились друг с другом – вновь на ступенях отеля, где началась утром их встреча. Трамп пообещал, что они встретятся еще "много-много раз". На этом саммит официально завершился.

О чем заявили политики и что они подписали

Большая часть саммита прошла за закрытыми дверями, поэтому журналистам пришлось довольствоваться короткими выходами лидеров к прессе – вплоть до итоговой пресс-конференции Трампа, которую он провел уже после завершения саммита, уехав с острова Сентоса.

С самого начала встречи и вплоть до ее завершения Ким Чен Ын и Трамп обменивались лестными комплиментами в адрес друг друга, а также самыми позитивными эпитетами о ходе встречи.

Так, за время саммита Дональд Трамп многократно повторил, что для него "большая честь" вести переговоры с руководителем КНДР, что будущие отношения двух стран обещают быть "грандиозными" и что результаты саммита "превосходят все ожидания".

В завершение саммита американский президент также отметил, что он и его визави "многое узнали друг о друге и о наших странах". В ответ на вопрос, что же он узнал о Ким Чен Ыне, Трамп ответил: "Он очень одаренный человек и очень любит свою страну".

Северокорейский лидер выразил уверенность, что саммит станет "великой прелюдией к миру". "Я тоже в это верю", - отозвался Трамп

В свою очередь, северокорейский лидер неоднократно поблагодарил Трампа за проведенную встречу, а в один из моментов выразил уверенность, что саммит станет "великой прелюдией к миру [на Корейском полуострове]". "Я тоже в это верю", - отозвался Трамп.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил историческое значение своей встречи с американским президентом, возможность которой долгое время была под вопросом. "Многим людям в мире это казалось своего рода фантазией из научно-фантастического фильма", - сравнил лидер КНДР.

Важнейшим итогом встречи стало подписание совместного соглашения между лидерами двух стран. Их взаимные обязательства указаны в преамбуле документа: "Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Документ содержит в себе четыре пункта:

1. США и КНДР "обязуются установить новые отношения согласно устремлениям народов обеих стран к миру и процветанию".

2. Соединенные Штаты и Северная Корея "объединят усилия для создания прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове".

3. Подтверждая Декларацию Панмунджома от 27 апреля 2018 года [итог встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином], КНДР обязуется работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

4. США и КНДР обязуются вести поиск останков военнопленных и пропавших без вести [в ходе Корейской войны], включая немедленную репатриацию уже выявленных.

После подписания этого документа Трамп назвал его "историческим" и заявил, что отныне отношения США с КНДР будут совсем иными. "Мы решили оставить прошлое позади", - заявил американский лидер.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписывают двусторонее соглашение / Фото EPA

Кроме того, на своей пресс-конференции после завершения саммита Трамп отметил, что в документ не вошло также личное обещание Ким Чен Ына демонтировать еще один ключевой полигон, где испытывались ракетные двигатели. По словам Трампа, он будет уничтожен в ближайшее время.

Американский президент также прокомментировал замечания журналистов о многочисленных нарушениях прав человека в КНДР и их недоумение относительно комплиментов Трампа в адрес авторитарного лидера.

Трамп пояснил, что назвал Ким Чен Ына "талантливым", так как он возглавил КНДР в 26 лет и сумел удержать власть в стране. Лидер США упомянул печально известный случай американского студента Отто Уормбиера, который погиб после 17 месяцев, проведенных в плену в КНДР. "Без Отто все это [саммит с лидером КНДР] было бы невозможно", - заявил Трамп, отметив что именно эта трагедия привлекла еще большее внимание мира к ситуации в Северной Корее.

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Первая реакция

Как отмечает The Guardian, вскоре после обнародования деталей подписанного документа многие аналитики были разочарованы его "неопределенным характером и отсутствием конкретных деталей". Так, Роберт Келли, профессор политологии в Пусанский национальном университете (Южная Корея) отметил, что текст документа "еще менее содержательный, чем ожидали большинство скептиков".

Саммит в Сингапуре приковал к себе всеобщее внимание / Фото ЕРА

А Чад О'Кэррол, руководитель аналитической компании Korea Risk Group и специалист в сфере северокорейской политики, с удивлением отметил, что в документе нет ни единого конкретного слова о баллистических ракетах Северной Кореи, испытание которых долгое время было главным источником международного напряжения вокруг КНДР.

В то же время официальный Китай приветствовал и поддержал встречу лидеров США и КНДР, заявил глава МИД КНР Ван И.

Кроме того, поездка Ким Чен Ына на саммит в Сингапур получила небывалое освещение в прессе Северной Кореи. Как сообщает СNN, его пешеходная прогулка по Сингапуру накануне встречи с Трампом нашла немедленное отражение в фоторепортажах ведущих газет КНДР. Это крайне необычно, так как публикации подобной важности в Северной Кореи обычно откладываются как минимум на сутки, чтобы согласовать и отредактировать все детали, напоминает корреспондент СNN Уилл Рипли, посетивший КНДР более 20 раз.

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