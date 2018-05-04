Трамп заявил о согласовании даты и места встречи с Ким Чен Ыном

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп заявил в пятницу, 4 мая.

"У нас есть дата, у нас есть место", - цитирует Трампа Bloomberg.

Однако, деталей Трамп не стал уточнять.

По данным телеканала CNN, лидер КНДР и президент США проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

27 апреля, состоялась историческая встреча лидеров двух Корей в пограничной деревне Пханмунджом.

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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