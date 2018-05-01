Трамп и Ким Чен Ын встретятся в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей - СМИ

Лидеры США и КНДР могут встретится в Корее

Американский телеканал CNN сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.