«Не стоит переоценивать». Аналитик о потенциале использования армии Беларуси в войне против Украины — интервью 22 марта, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Белорусская военная техника (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

О планах врага касательно Киева, активности российской авиации и потенциале использования белорусских войск в войне против Украины в эфире Радио НВ рассказал Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований.

– План В от Путина. Здесь уже появились публикации, например, в The Wall Street Journal о том, что Путин отказался или отказывается от плана А, предполагавшего захват всей Украины, и сейчас он готов сосредоточиться на том, чтобы обеспечить сухопутный коридор между оккупированными частями Донецкой, Луганской областей и соответственно Крымским полуостровом, а также зафиксировать или усилить присутствие оккупационных войск в восточных регионах Украины. Можем ли мы утверждать, что Путин действительно отказался от идеи захвата Киева и всей Украины?

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— Пока что с полной достоверностью мы не можем этого утверждать. Потому что мы видим британские оценки, говорящие о том, что Киев остается целью номер один. Мы видим, что враг, несмотря на отсутствие успехов вокруг Киева как на правом берегу, так и на левом берегу, он тем не менее не отступает. Он наоборот проводит так называемое инженерное обеспечение позиций, «по-народному» — окапывается. И создает возможность для перегруппировки, подтягивания артиллерии. Соответственно, потому пока мы не можем с полной достоверностью сказать, что, например, есть отказ от попыток взять в изоляцию Киев. И наоборот, если россияне считают, что там можно будет за один рывок попытаться взять в изоляцию Киев, они, скорее всего, сосредоточятся на этом. Другое дело, что, конечно, мы тоже не тратим время даром и постоянно готовим свои позиции в инженерном отношении, новые линии обороны, новые пункты обороны, резервы. То есть пока что нельзя четко сказать, что выбрали именно, скажем, юг, восток, закрепление на этих позициях в противоположность Киеву.

— Что точно заметили, как перемену, в Генеральном штабе, то это снижение интенсивности пилотируемой авиации. Это значит, что украинские защитники уже так эффективно отработали, что сбили все, что могло летать? Почему так происходит?

— О том, что «могло летать», пожалуй, преувеличение. Потому что в распоряжении россиян до войны было 700 ударных вертолетов разных типов и до 900-1000 единиц пилотируемой авиации разных типов. Мы уничтожили значительное количество, условно говоря, до десятой части пилотируемой авиации, вертолетов значительно больше. Но у них они остаются. Здесь могут быть разные причины, начиная от того, что они теряют больше квалифицированных пилотов. Потому что мы видим сообщение, что майоры, подполковники, полковники даже… А так понимаете, сказать точно, что упали темпы, что день-два не происходит авиа-налетов, то нельзя сказать, что упали темпы. К примеру, если две недели не будет, тогда можем сказать, что упали. То есть я просто призываю к определенному воздержанию и не игнорировать те или иные сообщения о возможности воздушного нападения, воздушной атаки. Соответственно, пока это рано говорить. Мы с другой стороны видели, что Радио Свобода хорошее расследование сделали. В плане того, сколько авиабаз используется вокруг Украины. И россияне дальше будут пытаться использовать пилотируемую авиацию, вертолеты. Поэтому, пока я не склонен считать, что это уже перелом в плане авиации, их не будет. Как не будет недели две сообщений, сбивающихся с такой интенсивностью, как сбивали в последние 10-12 дней, когда по 10 воздушных целей сбивалось, типа вертолет, типа самолет, тогда да. А когда день-два, знаете, это не избирательно. Здесь даже в плане методологии еще не является репрезентативной выборкой, условно говоря.

– Хорошо. До сих пор, если можно посмотреть на ход боевых действий, успехи вооруженных сил касались в основном тактического уровня. Отражались атаки, сдерживалось наступление, были успешные засады, были успешные выходы с перерезанием линии поставок боеприпасов, топлива и свежего «пушечного мяса» к россиянам. Можем ли мы рассчитывать, что эти тактические успехи перейдут на оперативный уровень, когда мы пойдем где-то в контрнаступление, закрепимся на лучших позициях, которые выгоднее украинским защитникам?

— Есть такое дело, такой феномен, когда многие маленькие тактические успехи означают оперативный успех и стратегический успех. И это как раз тот момент. Просчеты вооруженных сил РФ в планировании этой агрессии, модернизации вооруженных сил и в реализации первоначального плана, плюс наше эффективное сопротивление позволяют говорить не только о тактических успехах, а в сумме об оперативных и стратегических успехах. Потому что ни один населенный центр ключевой не взят под контроль. Соответственно, несмотря на те или иные вклинения, кроме Мариуполя, наши силы нигде не оцеплены, основные силы. Сохраняют связь с тылом, с коммуникациями, никто им не перерезал. То есть у нас в совокупности все эти маленькие успехи, как вы говорите, дают успехи на оперативном и стратегическом уровнях. Потому что как раз россиянам нечем похвастаться, потому что у них была куча просчетов, и плюс наше активное сопротивление. Об этом, кстати, вчера говорил спикер Пентагона Джон Кирби, о том, что объединились российские просчеты и эффективное украинское сопротивление. Поэтому успехи у нас не только тактичны, а в совокупности это успехи оперативные и стратегические. Соответственно, когда мы сможем пойти? Когда враг исчерпает свой наступательный потенциал, потеряет большую часть боевого потенциала, а мы нарастим свои резервы. Резервы эти будут иметь необходимую мобильность, необходимую огневую мощь. Тогда мы сможем думать о том, чтобы попытаться провести один-два контрудара на тех или иных направлениях, в зависимости, где сочтет необходимым политическое, военное руководство. Потому что не только нужно военные задачи решать, но и политические в рамках тех или иных контрударов, создать благоприятную обстановку для ведения консультаций, как это называется с российской стороны. Потому что у нас еще даже переговоров нет, это консультации. Поэтому пока мы исчерпываем наступательный потенциал россиян до конца. Если они будут дальше решаться идти в наступление. А дальше параллельно будем смотреть, на каком участке рациональнее всего попытаться провести серьезные контрудары и отбросить противника на несколько десятков километров.

— О чем-то подобном заявляли несколько дней назад, о пригородах Киева…

– Нет. Неправда. Речь шла о том, что периметр обороны вокруг Киева расширился на 70 км. На 70 км, если бы мы отбросили противника, его не было бы нигде в пригородах. Он, к сожалению, есть в пригородах. Как на левом берегу, так и на правом берегу. Просто периметр обороны был расширен до 70 км. Это все.

— Уже несколько дней ведутся разговоры, что белорусский диктатор Лукашенко может согласиться на использование своих вооруженных сил против Украины. Белорусские аналитики говорят, что там есть в принципе десантные бригады в том же самом Бресте, например, достаточно обученные. Какими могут быть задачи именно белорусских подразделений? Будут ли их, по вашему мнению, перемешивать с россиянами? И зачем это?

— Вы знаете, есть в Беларуси две бригады десантников. Но после успешного уничтожения целых полков российских десантников, я бы потенциал белорусских десантников не переоценивал. Планы могут быть разные. Могут быть в контексте нового наступления на Киев, может быть, в контексте где-то западнее попытаться порезать коммуникации, которые объединяют Украину с Польшей, как минимум на севере, в Волынской, Ровенской областях. Но опять же, мы ведь тоже не сидим сложа руки. На соответствующих рубежах готовится оборона. И там же все-таки местность лесистая, там точно придется идти по тем или иным дорогам. Их там будут ждать неприятные сюрпризы в виде десятков, сотен единиц противотанкового оружия, которое сожжет все, что может идти и все. Поэтому такой риск просчитывается нашим командованием, конечно. Но будет ли успешное подключение белорусских сил в связи с имеющейся там географией, в связи с тем, что мы получили кучу западного вооружения, которое позволяет эффективно бороться со всем спектром бронетехники, мы потратили время на инженерную подготовку соответствующих направлений. И враг будет просто вынужден идти по тем или иным дорогам. В связи с тем, что это лесистая местность, если мы говорим о Волынской, Ровенской области, часть, возможно, Житомирской. Поэтому если они столь авантюрны, то это их решение. Но уже на сегодняшний момент, смотрите, не 24 февраля, а совсем другое. 22 марта уже сегодня, время потрачено не зря. И мы готовы встречать эти силы. Считать, что 10-15 батальонно-тактических групп белорусов изменят ситуацию после того, как мы выдержали удар 120 батальонно-тактических групп, мне кажется, это наивно очень.

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