В Беларуси заявили, что отвели десант от границы с Украиной

21 марта, 17:17
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Белорусская военная техника (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Белорусская военная техника (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

В министерстве обороны Беларуси заявили, что десантники 38-й брестской отдельной десантно-штурмовой бригады вернулись в места дислокации.

В пресс-службе ведомства в Telegram утверждают, что десантники «успешно выполнили задачи по усилению участков границы Беларуси». Проверить заявления об отводе войск из независимых источников невозможно.

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Проект MotolkoHelp сообщает, что по Бресту 21 марта действительно передвигалась военная техника, из-за чего движение в городе было частично заблокировано.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1505830280657051651
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1505839452287115270
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее утверждал, что белорусская армия не будет участвовать в полномасштабной войне России против Украины.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых российских солдат.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беларусь Украина-Беларусь Россия-Беларусь Война России против Украины

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