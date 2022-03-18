«Мы даже не думали об этом». Лукашенко заверил, что Беларусь не будет размещать у себя ядерное оружие 18 марта, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Беларусь не будет размещать у себя ядерное оружие и якобы никогда такого не планировала, заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Об сообщает белорусский провластный Telegram-канал Пул первого.

Он считает, что все разговоры вокруг этой темы — «выдумки Запада».

«Меняя конституцию, мы даже не думали об этом — это все выдумка Запада. Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого-либо. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах», — заявил он.

Видео дня

В Пентагоне считают, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.