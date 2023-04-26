В Польше назвали сроки начала работы центра по ремонту танков Leopard 2 из Украины 26 апреля, 13:27 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Сервисный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard 2, которые Украина получает от союзников, заработает на оборонном предприятии Bumar-Labędy в городе польском Гливице уже в мае.



Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

По его словам, в Украину уже доставили или вскоре доставят два батальона танков Leopard 2 в версиях A4 и A6.

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«Все эти танки будут обслуживаться в Bumar-Labedy в Гливице», — отметил польский министр.

Говоря о причинах выбора именно этого места для размещения сервисного центра, Блащак отметил, что у этого предприятия есть 20 лет опыта обслуживания и ремонта танков польских Leopard 2 А4.

Кроме того, центр будет располагаться в Польше, которая является естественным хабом для ведения такого рода деятельности.

21 апреля на встрече в формате Рамштайн было подписано соглашение о создании в Польше Центра по техническому обслуживанию и ремонту основных боевых танков Leopard 2 Украины.