США исключили из списка террористических организаций сирийскую группировку, участвовавшую в свержении режима Асада

США исключили из списка террористических организаций исламистскую группировку Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая участвовала в свержении режима сирийского диктатора Башара Асада.

Соответствующее заявление появилось в федеральном реестре США.

В документе отмечается, что решение принял государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после консультации с генеральным прокурором и министром финансов. Решение вступит в силу после официальной публикации во вторник, 8 июля.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране». Указ прекращает действие многих ограничений, введенных предыдущими администрациями, однако сохраняет санкции против диктатора Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, участников наркотрафика, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и проиранских вооруженных группировок.

Кроме этого, как сообщала пресс-служба Белого дома, указ предусматривает пересмотр признания группировки Хаят Тахрир аш-Шам иностранной террористической организацией, а также инициирует переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.

Ранее США признали группировку ХТШ террористической организацией из-за связей с международной террористической суннитской организацией Аль-Каидой.

Лидер группировки Абу Мохаммед аль-Джаулани, который теперь использует свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа, разорвал связи с Аль-Каидой еще в 2016 году. Он заявил о готовности соблюдать толерантность к различным религиозным группам и общинам.

Через месяц после свержения режима Асада Ахмед аль Шараа был назначен президентом Сирии.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года сообщалось, что в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление и начали захватывать город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.