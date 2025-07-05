Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в субботу, 5 июля, посетил Сирию с официальным визитом — первым за последние 14 лет. Этот шаг ознаменовал возобновление дипломатических отношений между Лондоном и Дамаском.

Как напомнила пресс-служба британского МИД, визит состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада.

Во время поездки Лемми встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа и главой МИД Асадом Аль-Шайбани.

Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность инклюзивного и представительного политического перехода в стране, а также заверил в дальнейшей поддержке со стороны Соединенного Королевства.

В рамках визита Лемми также объявил о выделении 2 миллионов фунтов стерлингов на поддержку работы Организации по запрещению химического оружия в Сирии.

Кроме того, Лондон предоставит 94,5 миллиона фунтов на гуманитарную помощь сирийцам, поддержку сферы образования, создание рабочих мест и помощь странам, которые принимают беженцев.

30 июня президент Дональд Трамп США подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

В Белом доме также подчеркнули, что Трамп «стремится поддержать стабильную, объединенную Сирию, которая живет в мире с собой и своими соседями».

20 мая Европейский Союз принял решение о снятии экономических санкций с Сирии.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года сообщалось, что в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление и начали захватывать город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.