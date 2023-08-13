Заявление Минобороны РФ об обстреле гражданского судна в Черном море официально не подтверждено — Гуменюк 13 августа, 22:42 Наталья Гуменюк (Фото:Общественное)

Заявление Минобороны России о якобы обстреле и осмотре грузового судна Сукру Окан в Черном море сейчас никем не подтверждено.

Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк отметила, что сообщение об остановке Россией гражданского судна, которое прозвучало исключительно от Минобороны РФ, никем больше из официальных источников не подтверждено, поэтому это может быть особенностью гибридной войны.



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«На сегодня мы имеем только одно — демонстрацию агрессии Министерства обороны Российской Федерации. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море, якобы они способны остановить судно, поднять авиацию, и ничего им за это не будет, типа осмотреть и отпустить», — отметила она.

Гуменюк добавила, что нельзя доверять стране-агрессору России и понимать, что информационная война продолжается так же мощно, как и огневое поражение.

По ее словам, эта ситуация является сигналом для каждого гражданского судна, что Россия угрожает судоходству в Черном море.

«Они (российские оккупанты — ред.) готовы применить все те мощности, которые демонстрировали во время учений. Надо понимать, те коридоры транспортные, навигационные, которые сегодня существуют, должны находиться под международной гарантией», — подчеркнула Гуменюк.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.

По данным Минобороны РФ, инцидент якобы произошел около 06:40 в юго-западной части Черного моря, когда российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.

Оккупанты также заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Россияне требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако они утверждали, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан.

Однако издание InformNapalm со ссылкой на моряков одного из судов, которые наблюдали за инцидентом с расстояния, сообщило, что российские оккупанты солгали о том, что открыли предупредительный огонь и осмотрели сухогрузное судно в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.