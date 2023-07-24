Опубликованы новые спутниковые снимки полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси 24 июля, 12:21 Полевой лагерь вагнеровцев под Осиповичами в Беларуси (Фото:Maxar)

В Сети появились новые спутниковые снимки лагеря наемников ЧВК Вагнера в Беларуси.

Снимки компании Maxar Technologies, сделанные 23 июля, опубликовал журналист издания The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter.

На них видно сотни машин, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.

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Также можно заметить строительную технику.

Фото: Maxar

Ранее сообщалось, что в Беларусь заехала уже десятая колонна вагнеровцев.

Аналитики ISW отмечают, что нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу, поскольку одним из условий соглашения Путина — Лукашенко — Пригожина была передача Вагнером такого оружия минобороны РФ.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

6 июля наблюдатели Беларускі Гаюн сообщали о пребывании в стране около 200 наемников, а уже 15 июля в Беларуси была замечена первая большая колонна ЧВК Вагнер.

За день до этого в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы тренировать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили появление в Беларуси отдельных групп вагнеровцев. Там заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. В то же время в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех своих военных из Беларуси.