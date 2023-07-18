Пентагон по ошибке отправил свои конфиденциальные письма в Мали, страну-союзницу России — FT 18 июля, 12:05 Пентагон (Фото:defense.gov)

Опечатка, допущенная при отправке электронных писем, привела к утечке конфиденциальных данных Пентагона, которые были ошибочно отправлены Малийской компании, сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц США.

FT сообщает, что вместо ввода в поле адресата домена .MIL, который присвоен всем электронным адресам американских военных, был введен домен .ML — идентификатора страны для Мали.

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Отмечается, что такая ошибка допускается несмотря на постоянные предупреждения в течение десятилетий.

Проблему впервые обнаружил голландский интернет-предприниматель Йоханнес Зурбьер почти десять лет назад. Он заключил контракт на управление доменом страны Мали и собирал электронные письма с неправильно указанным адресатом с января, пытаясь убедить США серьезно отнестись к проблеме.

Он обнаружил около 117 000 неверно направленных сообщений — почти 1 000 поступили только 12 июля. В начале месяца Зурбьер направил письмо, в котором подчеркнул, что «этот риск реален и им могут воспользоваться враги США».

В понедельник, 17 июля, контроль над доменом .ML вернулся от Зурбьера к правительству Мали, которое тесно связано с Россией, поэтому власти Мали смогут собирать данные с неправильно направленных электронных писем.

Правительство Мали не ответило на запросы о комментариях.

По сообщению Зубьера, значительная часть писем оказалась спамом, и ни одно из них не было обозначено как «секретное», но некоторые сообщения содержат конфиденциальные данные о военнослужащих США, контрактниках и их семьях.

Кроме того, есть сообщения, содержащие рентгеновские снимки и медицинские данные, информацию о документах, удостоверяющих личность, списки экипажей кораблей, списки персонала на базах, карты установок, фотографии баз, отчеты военно-морской инспекции, контракты, уголовные иски против персонала, внутренние расследования о пытках, маршруты служебных поездок, бронирование, налоговые и финансовые записи.

Американский адмирал в отставке Майк Роджерс, который ранее руководил Агентством национальной безопасности и киберкомандованием армии США, сказал, что при условии постоянного доступа к таким сведениям, можно генерировать разведывательные данные даже из несекретной информации.

«Люди ошибаются не как правило, но вопрос заключается в масштабе, продолжительности и деликатности информации», — заявил он.

FT сообщает, что одно из электронных писем включало информацию о планах поездок начальника штаба армии США, генерала Джеймса Макконвилла, и его делегации относительно визита в Индонезию в мае. Там содержались данные о полном списке номеров комнат, маршрут для МакКонвилла и 20 других лиц, а также подробности получения им ключа от номера в Grand Hyatt Jakarta.

Роджерс предупредил, что передача контроля Мали представляет серьезную проблему, поскольку иностранное правительство может воспринимать такую ошибку как преимущество, которым они могут воспользоваться.

Представитель Пентагона лейтенант-командер Тим Горман, сказал, что Министерство обороны «знает об этой проблеме и серьезно относится к любому несанкционированному разглашению контролируемой информации национальной безопасности или контролируемой несекретной информации». Он добавил, что электронные письма, отправленные непосредственно с домена .mil на малийские адреса, «блокируются до того, как они покинут домен .mil, и отправителя оповещают о том, что они должны подтвердить адреса электронной почты назначенных получателей».

Сообщается, что военно-морской агент ФБР пытался переслать шесть сообщений на их военную электронную почту — и случайно отправил их в Мали. Одно письмо включало срочное турецкое дипломатическое письмо в Государственный департамент США о возможных операциях воинственной Рабочей партии Курдистана (РПК) против интересов Турции в США.

Ранее издание Politico сообщало, что Украина скрывает от союзников детали своего будущего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу ее позиции.

По словам чиновников, которые поддерживают связь с военными лидерами Украины, их украинские коллеги назвали утечку секретных документов США одной из причин, по которой Киев сдерживается от обмена информацией о контрнаступлении, включая его сроки, где и сколько войск они планируют перебросить на позиции для проведения операции.