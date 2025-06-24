Об этом он сообщил в эфире канала Fox News, его слова цитируют CNN и The Guardian.

«Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Теперь Иран не способен его создать с тем оборудованием, которое у него было, потому что мы его уничтожили», — подчеркнул Вэнс.

В то же время отмечает CNN, Вэнс избежал прямого ответа на вопрос о том, известно ли администрации президента Дональда Трампа, где хранится иранский высоко обогащенный уран. По словам вице-президента, это «не является критическим вопросом», поскольку, по его мнению, «уран похоронен».

Однако журналисты обращают внимание, что несмотря на заявления Трампа о полном уничтожении ключевых ядерных объектов, некоторые объекты, в частности один из трех, вероятно, не были поражены мощным оружием США. Это ставит под сомнение полную эффективность операции.

Целью удара, по словам Вэнса, было уничтожение иранской способности обогащать уран и сделать невозможным создание ядерного оружия. Он подчеркнул, что именно это было достигнуто.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Фото: Инфографика: NV

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2.

Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полуночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США, и некоторые из них направились на запад к Тихому океану в качестве «приманки».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».