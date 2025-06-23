Американские стратегические бомбардировщики B-2 , которые в ночь на 22 июня ударили сверхмощными бомбами по иранскому заводу по обогащению урана Фордо, оснащены, в частности, туалетом, микроволновой печью и холодильником для закусок.

Об этом говорится в опубликованном 23 июня материале газеты The New York Post.

«Стелс-бомбардировщики B-2, использовавшиеся для атаки на завод по обогащению урана в Фордо, оснащены туалетами, микроволновыми печами и, как правило, холодильниками для закусок, чтобы сделать жизнь пилотов, которые были вынуждены провести 37 часов в кабине самолета во время полета из Миссури в Иран и обратно, более комфортной», — пишет издание.

Реклама

По информации NYP, американские бомбардировщики B-2 Spirit, первоначально разрабатываемый для сброса ядерных бомб на СССР, в пятницу, 20 июня вылетели с авиабазы Уитман недалеко от Канзас-Сити — чтобы осуществить перелет через полмира с несколькими дозаправками в воздухе.

В боевом самолете также достаточно места, чтобы один пилот мог лечь и отдохнуть, пока другой управляет бомбардировщиком.

B-2 впервые поступил на вооружение в 1997 году. Каждый из таких бомбардировщиков стоит более $2 млрд. В распоряжении ВВС США находится 19 самолетов —один был потерян в результате крушения в 2008 году

По данным издания The Telegraph, семь бомбардировщиков B-2, задействованных в операции Полночный молот, летели в почти полном радиомолчании, а летчики по очереди спали во время напряженной ночи.

37 часов, затраченных на атаку иранского ядерного объекта Фордо, стали самой долгой миссией бомбардировщиков B-2 с момента первоначального американского военной операции в Афганистане — после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Как сообщает NYP, командование ВВС США развернуло множество истребителей и самолетов — чтобы встретить B-2, когда они подлетали к Ирану.

«B-2 соединились с самолетами сопровождения и поддержки в сложной, точно рассчитанной по времени маневре, требующей точной синхронизации между несколькими платформами в узком участке воздушного пространства, и все это было сделано с минимальной связью», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов и генерал-лейтенант Дэниел Кейн.

Как сказал генерал, 25-минутная операция в Иране началась с того, что ведущий бомбардировщик B-2 сбросил две «бомбы-разрушительницы бункеров» GBU-57 на «первую из нескольких целей в Фордо».

«Остальные бомбардировщики также поразили свои цели, сбросив в общей сложности 14 боеприпасов MOP (Massive Ordnance Penetrators) на две ядерные цели», — добавил Кейн

Это был первый случай, когда ВВС США использовали в атаке массивные бомбы GBU-57 массой в 15 тонн, подытожило NYP.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Инфографика: NV

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позднее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США и некоторые из них направились на запад в Тихий океан в качестве «приманка».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».