США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана.
Как сообщается на сайте Минфина, в санкционный список внесли шесть граждан Ирана и три иранских организации.
В частности, под санкции попала тюрьма Эвин в Тегеране, где, по данным Вашингтона, содержатся политзаключенные.
Ранее Минфин включил в список ограничений пять высокопоставленных руководителей Корпуса стражей Исламской революции.
Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана, в которое будут включены 12 "основных требований". В частности, Иран должен остановить обогащение урана и предварительную обработку плутония, а также освободить всех американских граждан.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не имеют права принимать решения вместо Тегерана в отношении его политического курса и ядерной стратегии.
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