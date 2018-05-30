30 мая 2018, среда

США расширили санкции против Ирана

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В санкционный список добавлены шесть физических лиц
Фото: RonnyK/Pixabay

В санкционный список добавлены шесть физических лиц

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана.

Как сообщается на сайте Минфина, в санкционный список внесли шесть граждан Ирана и три иранских организации.

В частности, под санкции попала тюрьма Эвин в Тегеране, где, по данным Вашингтона, содержатся политзаключенные. 

Ранее Минфин включил в список ограничений пять высокопоставленных руководителей Корпуса стражей Исламской революции.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана, в которое будут включены 12 "основных требований". В частности, Иран должен остановить обогащение урана и предварительную обработку плутония, а также освободить всех американских граждан.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не имеют права принимать решения вместо Тегерана в отношении его политического курса и ядерной стратегии.

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