Президент Ирана ответил США на угрозу о "беспрецедентных санкциях"

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не вправе принимать решения вместо Тегерана касательно его политического курса и ядерной стратегии.

Так он прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о введении "самых жестких санкций в истории", если Иран не изменит политический курс, передает Reuters.

"Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь мир? Сегодня мир не допустит, чтобы Америка принимала решение за весь мир, поскольку страны независимы... Эта эпоха окончена ... Мы продолжим наш путь при поддержке нашей нации", - цитирует ILNA заявление иранского лидера.

Напомним, что Майк Помпео заявил, что США готовы заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана, в которое будут включены 12 "основных требований". В частности, Иран должен остановить обогащение урана и предварительную обработку плутония, а также освободить всех американских граждан.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.