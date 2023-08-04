США опровергли информацию о помощи Тайваню за счет бюджета для Украины 4 августа, 06:07 Белый дом (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о поставках оружия на Тайвань в рамках бюджета для Украины.



Об этом сообщает Зеркало недели.

Кирби опроверг информацию, и отметил, что Тайвань не будут включать в запрос на новый пакет финансовой помощи для Украины.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины, пытаясь ускорить поставки оружия на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

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По словам лиц, знакомых с планом, финансирование для Тайваня будет включено как дополнительный запрос с целью ускорить предоставление оружия.

