США опровергли информацию о помощи Тайваню за счет бюджета для Украины

4 августа, 06:07
Поделиться:
Белый дом (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о поставках оружия на Тайвань в рамках бюджета для Украины.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Кирби опроверг информацию, и отметил, что Тайвань не будут включать в запрос на новый пакет финансовой помощи для Украины.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины, пытаясь ускорить поставки оружия на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Видео дня

Читайте также:
На Тайване начались военные учения

По словам лиц, знакомых с планом, финансирование для Тайваня будет включено как дополнительный запрос с целью ускорить предоставление оружия.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Белый дом Тайвань Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X